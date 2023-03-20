Kentsel dönüşüm kredisi hakkında tüm merak edilenler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” soru ve cevaplarını yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart’ta açıklamıştı.
İşte, kentsel dönüşüm kredisi hakkında en çok merak edilen 10 soru!
1-) Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.
2-) Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.