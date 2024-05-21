Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, bir televizyon kanalındaki yanlış bilgiler içeren yayın üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalında yapılan ve yanlış bilgiler içeren yayın üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 16.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile kurulmuştur. Yeni kurulan bir Başkanlık olup; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı tüzel kişilik kazanmış ve teşkilatlanmasını tamamlamıştır.

Hâlihazırda Bakanlığın ilave bir hizmet binası bulunmamaktadır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hizmet binasının kiralama işlemi, tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16.03.2024 tarihinde izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Akabinde de hizmet binasının personelimiz tarafından kullanılabilir hâle getirilmesi adına çalışmalara başlanmıştır.

Bazı basın yayın organlarının art niyetli çabalarına rağmen, Türkiye’mizin deprem gerçeğine karşı 81 ilimizde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir mesnetsiz iddiaya aldırmadan ülkemizi afetlere dirençli hâle getireceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."