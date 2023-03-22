Kentlerdeki dere yatakları yeşillendirilmeli

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi, kentlerde dere yatakları üzerinedeki yapılaşma sorunun bir kez daha gündeme getirdi. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, su baskınlarına karşı kentlerin içinden geçen dere yataklarının çevresindeki yeşillik alanların daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Islah çalışmalarının, yatakların doğal yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldız, beton ve türevi işlemlerden vazgeçildiği takdirde süzgeç görevi görecek geçirgenliğin oluşacağını ve suyun şiddetinin kırılacağını anlattı.

Yıldız, dere yatakları genişletilip yeşil alanlar arttırıldığında toprağın suyu daha fazla emeceğine işaret ederek, "Bundan sonraki dönemde yağış rejimi farklı olacak, önlem almamız lazım. Ormanlık alanlarda bitki örtüsü suyu tutuyor ama kentlerde de yeşillik alanların arttırılması lazım. Yeşil alanı arttırdığımız zaman toprağın suyu içine çekme alanını artırmış oluyoruz." diye konuştu.

Betonlaştırmanın, dere yatağının ekosistemle bağlantısını kopardığının altını çizen Yıldız, "Toprak yapılar suyu sünger gibi emerek çekiyor. Suyun miktarını azaltıyor hem de içindeki birçok maddeyi süzüyor. Beton yapılar ise maddeleri çözemediği gibi suyun daha da hızlanmasına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, şehir planlaması ve su havzası yönetiminin de doğal mekanizmaya uygun şekilde yapılmasının önemini dile getirdi.