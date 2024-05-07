Sigaraya zam geldi! 7 Mayıs 2024 sigaraya ne kadar zam geldi?
Üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. BAT sigara grubuna zam yapıldı. Kent Switch ne kadar oldu? Viceroy ne kadar? Kent D Range Blue ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar..
Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı.
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Geçtiğimiz günlerde diğer gruplarda artış yaşanmıştı.
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Peki yapılan zam sonrası BAT grubundaki sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
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Artış yaşanan BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 70 TL'ye yükseldi.
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