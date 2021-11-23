Kendisiyle evlenen ünlü model Cris Galera boşanma kararı aldı

Brezilyalı 33 yaşındaki model Cris Galera, 90 gün önce kendisiyle evlenmişti. Kilisede nikah töreni düzenleyen Galera, şimdi ise kendisiyle boşanma kararı aldı. Galera'nın bu kararının arkasında, başka birini bulması yatıyor.

BİRKAÇ AY ÖNCE 'ERKEKLERDEN BIKTIĞI İÇİN' KENDİSİYLE EVLENMİŞTİ

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera, kendisiyle boşanma talebinde bulundu.

"BAŞKA BİRİNE AŞIK OLMAYA BAŞLADIM"

Sao Paulo kentindeki bir Katolik kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada konuşulan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi. Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım" dedi.

"YALNIZ KALMAKTAN HEP KORKTUM AMA..."

Birkaç ay önceki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Bir Katolik kilisesi avlusunda poz veren Galera göğüs dekolteli bir gelinlik giymesinin nedenini "En iyi özelliklerimi, yani göğüslerimi öne çıkarmak istedim" sözleriyle açıklamıştı.