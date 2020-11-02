Kendisini kurtaran ele sıkı sıkı sarıldı

İzmir'deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, herkese umut oldu. 65 saatin ardından mucize bir şekilde kurtarılan Elif'in, enkazdan çıkarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebek, herkese umut oldu.

65. saatte mucizenin adı 'Elif' oldu... pic.twitter.com/icpEOslMkB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020

65'İNCİ SAATTE GELEN MUCİZE

65 saatin ardından mucize bir şekilde kurtarılan Elif'in, enkazdan çıkarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarıldığı sırada bilinci açık olan minik Elif'in kendisini ambulansa götüren görevlilerin elini tuttuğu anlar ise oldukça dikkat çekti.

Elif'i kurtaran itfaiye eri konuştu!



🔹Depremin 65. saatinde enkazın altından mucize bir şekilde sağ çıkarılan Elif'i kurtaran itfaiye eri Muammer Çelik, duygu dolu o anları anlattı.#ipek pic.twitter.com/1vO6h83UaQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020

ALKIŞLARLA ENKAZDAN ÇIKARILDI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyordu. Çalışmaların 65. saatinde aramaların devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırılırken; enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ SAĞ KURTARILMIŞTI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

65 saat sonra gelen mucize sevinç gözyaşlarına boğdu



🔹İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran ekipten bir görevli, Elif'in, onu kurtaran itfaiye erinin elini hiç bırakmadığını söyledi.#ipek pic.twitter.com/4v1nNJGlJ2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020

"DUALARIM KABUL OLDU"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı. Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi.

"BULUNDUĞU YERDE BETON BLOKLAR VARDI"

Minik kızın dayısı Özgür Dereli, "Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut'umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4'üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor" demişti.