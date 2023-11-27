AjansHaber.com.tr Yaşam Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı

Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı

Düzce’de Cemal S., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında kentin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muğla'da korkunç cinayet: Annesini öldürdü
Çocuklarının gözü önünde karısını öldürdü 
Okula giderken araba çarptı!
Antalya’da fırtınada tekne battı, uçaklar inemedi
Ankara'da komşular arasında gürültü kavgası!
Baraka üstlerine yıkıldı! Ölü ve yaralılar var
Borç tartışması kanlı bitti!