Kendi bebeğini poşete koyup, toprağa gömdü!

Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anne B.Ç. adliyeye sevk edildi, kız kardeşi B.Ç. ise serbest bırakıldı.



Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.