Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Yakın arkadaşı açıkladı
Sekiz sene önce gittiği spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek anlattı.
2014 yılında spor sonrası saunaya giren 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki Kenan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.
"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."
'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'
Öte yandan iki yıl önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuş ve "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" demişti.