Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Beril Işık son noktayı koydu

Dün ve bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde Beril Işık’ın eşinin durumuyla ilgili, “Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” dediği iddia edildi.