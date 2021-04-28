Kenan Işık'a büyük ayıp!

'Kenan Işık gibiyiz' tarzında çirkin benzetmelerde bulunan sosyal medya paylaşımlarına yönelik, 'Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz' gibi tepkiler geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması sunduğu 2014 yılında otelin saunasında düşerek yaralanan usta sanatçı Kenan Işık, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Uzun bir sürecin başlangıcı olan olayın ardından Kenan Işık, yaklaşık 7 senedir evinde tedavi görüyor.

Yaklaşık 7 yıldır tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir değişiklik yaşanmazken, bazı kullanıcılar pandemi nedeniyle tam kapanmaya gittiğimiz süreç için, "Son iki yıldır Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaptı. Bu çirkin yorum sosyal medyada büyük tepki topladı. Yapılan benzetme Kenan Işık'ın sevenlerini ayağa kaldırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Virüs mirüs diye şimdiden hayatımızdan iki sene gitti. Şaka gibi ömrün iki yılı boşluk. Kenan Işık gibiyiz hayattayız ama yokuz' paylaşımını yapmasının ardından tepkilerin odağı oldu.

İşte 'Kenan Işık' benzetmesine verilen tepkiler...

"Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz."

"Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun."

"Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin, sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüz mü hiç? Lafınızın aslı yok, astarı yok. 2-3 beğeni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin."

"Kenan Işık, dalga malzemesi yapılacak bir insan mı? Utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var!"