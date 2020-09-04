Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal bir kız çocuğu bekliyor. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, bebek odası için hazırlıklara başladı. Kenan İmirzalıoğlu ise dizaynı zevkine güvendiği eşine bıraktı. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL'yi gözden çıkardığı iddia edildi.

7 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal İmirzalıoğlu, bebek odası için hazırlıklara başladı.