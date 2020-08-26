Kenan İmirzalıoğlu hırsızların hedefi oldu

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun otomobili yeden parçaları toplayan hırsızların hedefi oldu o detay muhabirler tarafından fark edildi.

Geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile eşi Sinem Kobal ile beraber doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. İmirzalıoğlu'nun 2018 yılında 500 bin TL'ye aldığı GMC marka minibüsün hırsızların hedefi oldu.

Posta'da yer alan habere göre, oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal ile bir poliklinik çıkışı görüntülenmişti. Çift bebeklerinin durumunun çok iyi olduğunu doğumu beklediklerini söylemişti.