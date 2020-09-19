Kemerburgaz'da silahlı çatışma

AJANSHABER/ ÖZEL

Edinilen bilgiye göre, Burgaz evleri karşısında bulunan bir çiftliğe dün 17:00-18:00 sularında bir arabayla gelen grup tarafından ateş açıldı. Çiftlikten de karşılık verilmesi üzerine iki taraf arasında kısa süreli çatışma yaşandı.

Çatışma anına şahit olan bir görgü tanığı, "Kurşunlar bizim evlerin istikametinde uçuşmaya başladı. Tabanca ve pompalı tüfeklerle 2-3 dakika süren bu çatışmada herhalde 50-60 mermi atılmıştır. Çatışma sona erince araba son sürat arka yoldan kaçtı. Onlar gittikten sonra da çiftlikten ateş açanlar bir arabaya doluşup ana caddeden hemen kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.