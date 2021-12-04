Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mersin mitinginde Cem Uzan şov

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Mersin mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda seçim startı verdiği, günlerdir tartışmalara neden olan mitingin organizasyonunda yeterli hazırlıkların yapılmamış olması dikkat çekti.

Cem Uzan-Beyaz gömlek sendromu

Kemal Kılıçdaroğlu mitinge kravatsız, ceket içi beyaz gömlekle gelirken, mitingin sonuna doğru ceketini çıkardı ve konuşmasına beyaz gömlekle devam etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasının alakasız bir anında birden ceketini çıkartıp kürsünün önüne geldi. Bir siyasal iletişim stratejisi çerçevesinde, yönlendirmeyle yapıldığı dikkat çeken ceket çıkartma hareketi sonrası Kılıçdaroğlu, beyaz gömleğin kollarını da açmaya çalıştı ama sonradan vazgeçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyaz gömlek aksiyonu akıllara bir dönem siyasete merak salan ve gürültülü seçim mitingleri düzenleyen kurmaca siyaset figürü Cem Uzan'ı akıllara getirdi.

Reklamcı Ali Taran tarafından kurgulanan mitinglerde Cem Uzan kolları sıvanmış beyaz gömleğiyle kürsüye çıkar, bir yandan döner ekmeğini yeyip bir yandan kendisini seyreden kalabalıklara kan ter içinde seslenirdi.

Yavaş ve İmamoğlu mitingde yok

Kılıçdaroğlu'nun günlerdir konuşulan Mersin mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını sahneye taşımamasının kendi adaylığını tartışılır olmaktan çıkartmak amacı taşıdığı belirtiliyor.