Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü düşündüğü uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den dışlanan Muharrem İnce de bu konuya ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler getirmişti.

Parti çevresinde Muharrem İnce gibi düşünen birçok isim bulunuyor.

Geçen seçimelerde Abdullah Gül’ü aday göstermekten son anda vazgeçen muhalefet kanadında, bunun sorumlusu olarak seçime giren Meral Akşener gösterilmişti.

Abdullah Gül çıkışı



Konuyla alakalı Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’e göz kırptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’ndaki partilerin Abdullah Gül’ün adaylığından korktuğunu öne sürerek, ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ çıkışını yaptı.