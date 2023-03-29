Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bugün görüşecek!

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.

Toplantıya Muharrem İnce ev sahipliği yapacak.

Muharrem İnce'ye eski CHP milletvekilleri adaylıktan çekilmesi için çağrı yapmıştı. İnce'nin adaylığının muhalefetin oylarını böldüğü ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu Kılıçdaroğlu açısından "riske soktuğu" yorumları yapılıyor.

17.00'de başlayacak olan kritik görüşmede İnce'nin adaylık konusu ele alınacak.

İnce dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım." diye konuşmuştu.