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Kemal Kılıçdaroğlu KKTC'de!

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bulunan Isias Hotel'de yaşamını yitiren sporcuların ailelerine başsağlığı dilemek amacıyla eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte KKTC'ye gitti.

Depremde hayatını kaybeden KKTC voleybol takımında oynayan sporcuların ailelerine başsağlığı dilemek amacıyla eşiyle birlikte KKTC'ye giden Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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