Kemal Kılıçdaroğlu: Halkın seçtiği bir kişi varsa ona saygı duyacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da gerçekleştirilen Kanaat Önderleri Buluşması'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlardan birlik olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerektiğini söyledi.

MUHTARLARA 'BİRLEŞİN' DEDİ

Muhtarları kastederek 'Talep etmesini ve istemesini bileceksiniz' diye çıkışan CHP Lideri, "Neden sizin yanınızda özel kalem müdürü gibi biri olmuyor?" diyerek şaşkınlık yarattı.

"HALKIN SEÇTİĞİ KİŞİYE SAYGI DUYACAKSIN"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra, "Eğer halkın seçtiği bir kişi varsa ona saygı duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' İFADESİ AKILLARA GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini hatırlattı.

Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanan ana muhalefet lideri, bu konuşmasında da tutarsızlığını yine gözler önüne serdi.