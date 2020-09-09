AjansHaber.com.tr Gündem Kılıçdaroğlu: Kabahat millette değil CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 97. yıl dönümünde neden iktidar olamadıklarının sebeplerini sıralayarak, CHP'lilere kızdı. 09 Eylül 2020 12:38 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020 12:42 chp kemal kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu Yorumlar Çok İzlenen Videolar A Haber Yunan Komandoları Görüntüledi Kılıçdaroğlu: Kabahat millette değil CHP'de Gece Klübünde skandal görüntü! 'O bayrağa dokunursan seni vururum' Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu
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