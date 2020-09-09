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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 97. yıl dönümünde neden iktidar olamadıklarının sebeplerini sıralayarak, CHP'lilere kızdı.

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