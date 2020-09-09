Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin gündeminde partisinin bugüne kadar Türkiye'ye sağladığı hizmetler ve CHP'nin neden iktidar olamadığı vardı.

Kılıçdaroğlu partisinin kurulduğu günden bugüne yapılan eleştirilere "Cumhuriyet Halk Partisi o kadar acımasız eleştirilmiştir ki emin olun anlamakta bazen zorluk çekiyorum. CHP'in bu ülkede tek dikili ağacı yok diyorlar" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

İKTİDAR OLAMIYORSAK SUÇLUSU CHP'LİLER

CHP'nin uzun süre iktidara gelemesinin suçlusunun CHP'liler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Bunun kabahati millette değil CHP'de. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver deseniz olmaz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla dinleyeceksiniz." dedi.