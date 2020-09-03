Kemal Kılıçdaroğlu 'Abdullah Gül aday olacak mı' sorusuna cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu burada gündeme ilişkin sorulara cevap verirken değerlendirmelerde de bulundu.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI...

2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nda Muharrem İnce'nin yerine adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül'ün, 2023 seçimlerinde CHP tarafından aday olarak gösterileceği iddiaları hakkında gelen soruya cevap veren CHP Lideri, Gül'ün aday olup olmayacağı hakkında net bir cevap vermedi.

"TARTIŞMAYA GEREK VAR MI?"

2023'te olacak bir seçim için şu an tartışmanın gereksiz olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz.

"ÖNCE MUTABAKAT SAĞLAMALIYIZ"

Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NI ÇİĞNEMEYİZ"

Aday konusunda CHP Millet İttifakı'nı çiğnemeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz." dedi