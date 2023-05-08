Kemal Derviş hayatını kaybetti

DSP-ANAP-MHP Hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Derviş, 2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilmiş ve ekonomi alanında önemli reformlara imza atmıştı.

Kemal Derviş kimdir?

10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğan Kemal Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı.

2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş,22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı.

3 Kasım 2002 Seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005’de milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)Başkanlığı görevine atandı.

