Kelime Müzesi nerede? Kelime Müzesi'ne giriş ücreti ne kadar?

Hangi katta ne yer alıyor?

Üç kattan oluşan Kelime Müzesi'nin en alt katında atasözleri ve deyimleri, orta katta kelimeler, en üst katta da cümleler ile ilgili sergi alanları yer alıyor. Müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün üç boyutlu dijital heykeli de bulunuyor.