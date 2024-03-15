Kelime Müzesi nerede? Kelime Müzesi'ne giriş ücreti ne kadar?
Yazar Şermin Yaşar tarafından Türkçe kelimelerin, atasözlerin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk "Kelime Müzesi" nerede? Kelime Müzesi Ankara'da mı? Kelime Müzesi'ne giriş ücretli mi? Kelime Müzesi'ne giriş ücreti ne kadar? Müzekart geçerli mi?
Kelime Müzesi nerede?
Türkiye’nin ilk Kelime Müzesi, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi yanındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin karşısında yer alıyor. Restorasyonla müze haline getirilen 4 katlı binanın geçmiş yıllarda zahire ve tiftik ambarı olarak kullanıldığı biliniyor.
Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerin yanı sıra, birçoğu unutulmuş Türkçe kelimeler, bilinen ama kullanılmayan kelimeler, deyimler ve atasözleri, sanatsal ve görsel tasarımlar ile birlikte sergileniyor.
Kelime Müzesi’nin kurucusu kimdir? Ne zaman açıldı?
26 Eylül 2022’de yazar Şermin Yaşar tarafından, çocuklara ve gençlere Türkçe kelimelerin, atasözlerinin öğretilmesi amacıyla kurulan Kelime Müzesi, üç kattan oluşuyor.
Hangi katta ne yer alıyor?
Üç kattan oluşan Kelime Müzesi'nin en alt katında atasözleri ve deyimleri, orta katta kelimeler, en üst katta da cümleler ile ilgili sergi alanları yer alıyor. Müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün üç boyutlu dijital heykeli de bulunuyor.