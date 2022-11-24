KEFEK Başkanı Aksal: “Bir insanlık suçu”

Aksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KEFEK olarak şiddetle mücadelede azim ve kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.

2002 yılından bu yana kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Anayasa başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin hızla yapıldığını ifade eden Aksal, tüm kurum ve kuruluşlarca 'şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle kadına yönelik şiddetle etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele edildiğini bildirdi.

Türkiye'de başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir mesafe kaydedildiğini belirten Aksal, şu bilgileri verdi:

"Telefon destek hatları, elektronik kelepçe ve KADES uygulamasıyla mağdurlar için gerekli önlemler hızla alınmakta. Bugün geldiğimiz noktada, şiddet mağdurlarına 81 ilde bulunan ŞÖNİM'ler ve ilçelerdeki 376 sosyal hizmet merkezindeki şiddetle mücadele irtibat noktaları ile yurt geneline yayılan hizmet ağımızla, 149 konukevimiz ile karakol ve adliyelerdeki uzman birimlerimizle nitelikleri ve nicelikleri hızla artan şekilde hizmet sunulmakta. Şiddet mağdurlarının adalete erişiminin kolaylaştırılması ve mağdurların desteklenmesi ise diğer önemli gündemlerimizden."

"Ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlanıyor"

Aksal, kadına yönelik şiddetle mücadelede süreklilik ve devamlığın esas olduğuna işaret ederek, TBMM'de kabul edilen ve kadına karşı şiddet suçlarının önlenmesi ve bu suçların etkin şekilde cezalandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı Kanunun, bu mücadeleyi daha da ileriye taşıyacağını vurguladı. Aksal, şunları kaydetti:

"7406 sayılı Kanun ile kamuoyunda 'kravat indirimi' olarak bilinen takdiri indirim nedenleri, tahdidi hale getirilmekte ve failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaması sağlanmakta. Kasten öldürme suçu 'kadına karşı' işlenmesi hali, bu suçun nitelikli halleri arasına alınmakta ve 'kasten yaralama', 'işkence', 'eziyet' ve 'tehdit' suçunun 'kadına karşı işlenmesi' halinde cezanın alt sınırı artırılmakta.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller, TCK kapsamında müstakil bir suç olarak düzenlenmekte ve orantılı yaptırıma bağlanmakta. Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suçlar arasına eklenmekte. 'Çocukların cinsel istismarı' ve 'ısrarlı takip suçları' ile 'kadına karşı işlenen kasten yaralama', 'işkence' ve 'eziyet' suçlarının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde şiddet mağduruna ve katılana baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlanmakta."

Aksal, kadına yönelik şiddet vakalarının şiddet mağduru kadınlara biyolojik ve psikolojik yönden zarar verdiği gibi aile yapısı ile çocukların gelişimini de tehdit ettiğini belirterek, "Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçu olup bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir sorun." ifadesini kullandı.