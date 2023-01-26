Kedi düşmanı caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan A.K. isimli şahsın oturduğu sitedeki kedileri defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu kez de kendisini uyaran bir kadını taciz ettiği video ile gündeme geldi.

Kedilerini zehirlediğini iddia eden bir kadınla tartışan şahıs, kadının video çektiğini anlayınca kameraya karşı uygunsuz hareketlerde bulundu.

İşte o görüntüler;