Kedi düşmanı caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu sitedeki kedileri defalarca tekmeleyen şahıs bu kez de kendisini uyaran komşusunu taciz etti. Tartışmayı ve tacizi video ile kayıt altına alan kadın, şahsın daha önce kedilerini zehirlediğini iddia etti.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan A.K. isimli şahsın oturduğu sitedeki kedileri defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu kez de kendisini uyaran bir kadını taciz ettiği video ile gündeme geldi.
Kedilerini zehirlediğini iddia eden bir kadınla tartışan şahıs, kadının video çektiğini anlayınca kameraya karşı uygunsuz hareketlerde bulundu.
İşte o görüntüler;
Kedi düşmanı cani, komşusunu taciz etti!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 26, 2023
🔹Kedileri tekmelediği görüntüleriyle sosyal medyada infiale neden olan şahıs, bu kez de kendisini uyaran komşusunu taciz etti. pic.twitter.com/26AJSOJCEg
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