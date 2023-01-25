Kedi düşmanı caninin görüntüleri kan dondurdu!
İstanbul Küçükçekmece'de kedileri defalarca tekmeleyen A.K. isimli şahıs, bir sitenin güvenlik kamerasına takıldı. Şahsın daha önce de benzer eylemlerinden ötürü sabıkası olduğu öğrenildi.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan A.K. isimli şahıs oturduğu sitedeki kedileri tekmeledi.
Kedileri defalarca tekmelediği sırada gelen komşusu tarafından durdurulan A.K. isimli şahsın daha önce de benzer eylemlerinden ötürü sabıkası olduğu öğrenildi.
İşte sitenin güvenlik kamerasına takılan o görüntüler;
İstanbul Küçükçekmece'de kedileri defalarca tekmeleyen A.K. isimli şahıs, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2023
🔹A.K. isimli şahsın daha önce de benzer eylemlerinden ötürü sabıkalı olduğu öğrenildi. #kucukcekmece pic.twitter.com/leNfNH3UCp
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