Kedi düşmanı caninin görüntüleri kan dondurdu!

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan A.K. isimli şahıs oturduğu sitedeki kedileri tekmeledi.

Kedileri defalarca tekmelediği sırada gelen komşusu tarafından durdurulan A.K. isimli şahsın daha önce de benzer eylemlerinden ötürü sabıkası olduğu öğrenildi.

İşte sitenin güvenlik kamerasına takılan o görüntüler;