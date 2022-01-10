Keanu Reeves'ten Matrix'e özel jet

Matrix Resurrections filmiyle yılın en çok konuşulan aktörü olan 57 yaşındaki Keanu Reeves'in, son filminin prömiyeri öncesi yakın çevresine hayli bonkör jestlerde bulunduğu öğrenildi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; ünlü aktörün, filmin 18 Aralık'ta San Francisco'da düzenlenen gala etkinliğinde, yakın çevresindeki tüm kişiler ve kendisini filme hazırlayan iş arkadaşlarıyla bizzat ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını üstlendiği öğrenildi.

Reeves'in, arkadaşlarını ve ekibini mutlu etmek için özel jet seyahati, otel konaklaması ve prömiyer biletlerinden oluşan bir paket hazırladığı ve film gösterimi sonrasında da özel bir ziyafet organize ettiği gelen bilgiler arasında.

Matrix ve John Wick serilerinde Reeves'in dublörlüğünü yapan Chad Stahelski, "Bir grup kişiyi buraya uçakla getirdi. O muazzam derecede cömert." ifadeleriyle ünlü aktörün jestini doğruladı.