KDV indirimi uygulanacak ürünler hangileri?
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimini içeren düzenleme hayata geçti. Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Peki, indirimler hangi ürünlerde geçerli? İşte kalem kalem KDV indirimi uygulanacak ürünler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında temel gıdada uygulanacak KDV oranının %1'e düşürüldüğünün müjdesini vermişti.
1 22
Peki KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli olacak?
2 22
İşte kalem kalem, KDV indirimine tabi tutulan temel gıda maddeleri:
3 22
Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri
4 22