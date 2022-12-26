Kazımcan'dan Cimbom'a kötü haber!

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı İstanbulspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan genç oyuncu Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.