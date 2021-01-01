Kazı çalışmalarında bu yıl 6 binden fazla eser gün ışığına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020'de gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarıyla bulunan 6 binden fazla eserin müze envanterlerine girdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yapılan arkeolojik çalışmalarda binlerce esere ulaşıldı.

Myra kazılarındaki 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntulardan Laodikeia'daki 20 asırlık portreye, Yeşilova Höyüğü kazılarındaki 8 bin yıllık figürinden Kültepe-Kaniş'ten çıkarılan 4 bin 300 yıllık mermer idollere kadar binlerce eser, bu yıl gün ışığına kavuşturuldu.

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'da bu yıl 118 Türk ve 21 yabancı kazı yapıldı. Müze Müdürlükleri başkanlığındaki 44 çalışma ile arkeolojik kazıların toplam rakamı 183 oldu.

Müze Müdürlükleri başkanlığında bu yıl 139 kurtarma kazısı, 12 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 50 sondaj kazısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin denizlerinde ise 5 sualtı kazısı yapıldı.

Yerli ve yabancı bilim insanları ile Müze Müdürlüklerinin başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırması, jeofizik-jeoradar ve temizlik çalışmalarıyla birlikte bu yıl toplam arkeolojik faaliyet sayısı 502 oldu.

Kazılara 40 milyonu aşkın ödenek

Türkiye'de bu yıl gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 25 milyon 457 bin 518 lira ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca da 15 milyon 143 bin 656 lira 73 kuruş ödenek aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl kazı çalışmalarına 40 milyon 601 bin 174 lira 73 kuruş ödenek sağladı.

Bakanlığın izinleri ile bilim heyetleri tarafından gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarında toplam 1891, Müze Müdürlükleri başkanlığında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ve sondaj gibi çalışmalarda 4 bin 546 envanterlik eser müzelere kazandırıldı. Bu yıl müzelerde yerini alan toplam envanterlik eser sayısı 6 bin 437 oldu.

En fazla eser, kurtarma kazılarında bulundu

Kütahya ve Diyarbakır Müzeleri, kazı çalışmalarından elde edilen envanterlik eser sayısı bakımından bu yıl ilk iki müze olarak kayıtlara geçti.

Kütahya Seyitömer Höyüğü'nde, Kütahya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kurtarma kazısı çalışmalarından 2 bin 569 eser, Kütahya Müzesi envanterine kaydedildi.

Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Ambar Barajı etki alanında yapılan kurtarma kazılarında da 850 eser Diyarbakır Müzesi envanterine alındı. Bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmaları kapsamında ise en fazla envanterlik eser 190 ile, Hatay ili Hipodrom ve çevresinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarından elde edildi. Eserler Hatay Müzesine kazandırıldı.

Sıralama, 165 eser ile Çanakkale ili Parion Antik Kenti kazıları, 97 eser ile Sinop ili Balatlar Kilisesi kazısı ve 66 eser ile de İzmir Yeşilova Höyüğü kazısı olarak devam etti.

Bakanlığın desteğiyle önceki yıllardan da devam eden kazılara ek olarak Türk Tarih Kurumunun proje destek bedeli sağladığı 61 arkeolojik kazı projesi ile 2021'de yıl boyunca 123 kazı sürdürülecek.

Kazılarda milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen giyimli kadın heykeli bulundu

Arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında bu yıl ortaya çıkarılan eserler arasında öne çıkan buluntular ise şöyle:

"Antalya Demre Myra kazılarından 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntu grubu, Antalya Kaş Patara kazılarında bulunan Herakles betimlemeli olduğu düşünülen cam yüzük taşı ve Mısır Kraliçesi 2. Arsinoe betimlemeli bir yüzük taşı, Perge kazılarında bulunan milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen giyimli kadın heykeli, İzmir Smyrna tiyatrosu sahne binası kazılarında bulunan genç bir Satyros kabartması, Kayseri Kültepe-Kaniş kazılarında bulunan 4 bin 300 yıllık mermer idoller, Denizli Laodikeia kazılarından 20 asırlık bir portre, İzmir-Yeşilova Höyüğü kazılarından 8 bin yıllık beyaz mermerden yapılmış bir figürin, Ordu-Kurul Kalesi kazılarında bulunan 2 bin 100 yıllık pişmiş toprak büst ve masklar, Muğla-Marmaris sualtı kazılarından arkaik dönem pişmiş toprak heykel ile Burdur-Gölhisar Kibyra Antik Kenti kazılarından Asklepios heykelciği ve Serapis büstü."