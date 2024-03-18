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Kazaklar, Milli Kıyafetler Günü’nü kutluyor!

Kazakistan'da bu yıl ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor.

Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor.

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Milli Kıyafet Günü dolayısıyla ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor.

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Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi.

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Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü,

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