AjansHaber.com.tr Gündem Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.

Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu.

Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı
Ermeni ordusu Kazakistan'da huzur sağlayacak-mış
Yeni banknotlar bugün devreye giriyor
HDP'li Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı
Haftalık vaka haritası açıklandı
TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yanıt
Canlı yayında uyuşturucu içen 2 şahıs tutuklandı