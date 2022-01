Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den ilk mesaj

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2 Ocak’ta başlayan ve 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan protestoların ardından yaptığı ilk açıklamada "Bu isyan ve saldırılar, ülkenin bütünlüğü ile devletin temel ilkelerini yok etmek için yapılan bir organizasyondur" dedi.

Nazarbayev’in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, Twitter hesabından, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in halka hitap ettiği video mesajını paylaştı. Mesajında Nazarbayev, "Bu isyan ve saldırılar, ülkenin bütünlüğü ile devletin temel ilkelerini yok etmek için yapılan bir organizasyondur." dedi.

Nazarbayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu olaylar bir kez daha, bağımsızlığın gözbebeği gibi korunması ve özellikle kırılgan bir gemi gibi el üstünde tutulması gerektiğini gösteriyor. Yaşanan trajedi hepimiz için ders oldu. Bütün bu saldırı ve cinayetleri kimin organize ettiğini bulmak önemlidir. Yapılan soruşturma bu soruya cevap verecektir.”

Basında kendisine yönelik suçlamalara da değinen Nazarbayev, "Tüm bunlara cevap olarak şunu belirtmek istiyorum. 2019’da cumhurbaşkanlığı yetkilerini Kasım Cömert Tokayev’e devrettim ve o zamandan beri emekliyim. Halen emekliyim, Kazakistan’ın başkentindeyim ve hiçbir yere gitmedim." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Güvenlik Konseyi Başkanı olarak iktidarın tam yetkisine sahip olduğunu ve yakında Nur Otan Partisi'nin Başkanlığına seçileceğini belirterek, “Bu nedenle, elit kesimler arasında herhangi bir kriz ve çatışma yoktur. Bu konudaki söylemler kesinlikle asılsızdır.” diye konuştu. ​​​​​​​

Kendisinin 30 yıl boyunca Kazakistan için yorulmadan çalıştığını kaydeden Nazarbayev, şöyle devam etti:

"Biz devlet sınırlarını güçlendirdik. İlerici reformlar gerçekleştirdik. Birlikte bağımsız bir Kazakistan kurduk. Sadece Orta Asya’da değil bölgede birçok alanda sosyal ve ekonomik kalkınmada büyük sonuçlar elde ettik. Kazakistan, dünya toplumunda tanınan ve yetkili bir devlet haline geldi."

Nusultan Nazarbayev has just appeared in a video, where he says he is alive, is in the Kazakh capital, and he backs his successor, Toqaev. pic.twitter.com/0IX7pgCyk2