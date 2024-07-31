Kazakistan'dan Türkiye'ye "Göçebe Oyunları" çağrısı!

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, bir milletin kimliğinin şekillenmesinde ve geleceğinin belirlenmesinde kültürel mirasın korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yerkebulan Sapiyev ülkesinin organize ettiği Dünya Göçebe oyunları yönelik yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Türkiye halkını oyunlara davet ettiğini belirterek şunları kaydetti:

‘’Orta Asya'da, bölgenin milattan önce 3 bin yıla kadar uzanan zengin ve çeşitli tarihi göz önüne alındığında, Olimpiyatlar dünya için ne kadar önemliyse, bizim için de bu oyunların önemi büyüktür. Oyunlar, dünyaya, göçebe halkların kültür ve tarihlerini göstermek, öğretmek ve kardeşlik duygusuyla kutlamak için bir fırsattır. Bu vesile ile Astana, göçebe atalarımızın ruhuyla canlanacak. Bu etkinlik, canlı başkentimizi hareketli bir kültür, rekabet ve dostluk arenasına dönüştürecek. Bu büyük etkinliği kutlamak için özellikle dost ve kardeş Türkiye halkını, bize katılmaya yürekten davet etmekten büyük heyecan duyuyorum’’

İlki 2014 yılında Kazakistan'da düzenlenen ‘’Dünya Göçebe Oyunlarının’’ beşincisi, bu yıl başkent Astana’da 8 Eylül’de yapılacak açılış etkinlikleriyle başlayacak, 13 Eylül’de sona erecek. Oyunlara 100'e yakın ülkeden 2500'ün üzerinde katılımcı bekleniyor.

GÖÇEBE OYUNLARINDA NELER VAR

Göçebe oyunlarında sporcular, at yarışları, geleneksel entellektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları, ulusal kuş avcılığı ve halk oyunları da dahil olmak üzere 21 alanda yarışacaklar.

KÖKPAR

At sırtındaki ekipler, olağanüstü beceri, güç ve strateji sergileyerek bir keçi karkası kontrolü için yarışacak. Bu spor, Oyunlarda yer alan diğer pek çok sporla birlikte, atların Kazak kültüründeki önemli rolünü vurgulamaktadır.

Kökpar'ın yanı sıra okçuluk, güreş, kartal avcılığı gibi geleneksel sporlar da oyunlarda yer alacak.

ETNOKÖY

Göçebe oyunlarında, sporun yanısıra, Kazakistanın geleneksel yemek ve yaşam kültürlerinin sergilendiği bir ‘Etnoköy’ de kurulacak. Burada ziyaretçiler, zanaatkarların ilgi çekici ustalık sınıfları aracılığıyla sırlarını paylaşacakları Kazak ürünleri sergilenecek.

AİTS

Oyunlarda şairler de yarışacak. Kazak halk şair ve şarkıcılarına ‘Akın’ denir. Bu oyunların kültürel alanda öne çıkanlardan biri de akınların geleneksel müzik yarışması olan Aitys'tır. Usta ve acemi akınlar şiirleriyle atışarak yarışacaklar.