Kazakistan'da gerginlik büyüyor

Kazakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırması üzerine binlerce kişi hükümet binalarına doğru yürüyüşe geçti.

Polis göstericilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti. Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Kazakistan'da yakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı büyüyen protestoların ardından, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti görevden aldı ve vekaleten başbakan atadı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev daha önce de ülkenin başlıca kenti Almatı ve petrol zengini Mangistau bölgesinde, polis ve eylemciler arasında çıkan çatışmaların ardından iki haftalık olağanüstü hal ilan etmişti.

Yakıt fiyatlarının artışını protesto edenlere karşı Almatı'da gece geç saatlerde gözyaşartıcı gaz kullandı. Polis 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığnı duyurdu.