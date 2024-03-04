Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Kazakistan’da, merkez üssü ülkenin güneyindeki Almatı kenti yakınları olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrası, halk sokağa çıktı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
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Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi.
Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, sokağa dökülen kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu.
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Açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, hasarla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Deprem, komşu ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.
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