Kazakistan da Türk SİHA'sı alıyor

Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Türk SİHA'larına ilgisi Rus basınında gündem oldu.

Uzmanların, Bayraktar TB2’lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını, Türk İHA’larının Karabağ’daki başarısına da vurgu yaptı.

Haberde, "Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2’yi satın almayı planlıyor" denildi. Habere göre Kazakistan 30 ila 40 Bayraktar TB2 sipariş etmek istiyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etmişti.

Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/WydilfwIVu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2020

Uluslararası basında sık sık övgü alan Türk yapımı SİHA'lar başka ülkelerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yıl Ukrayna Türk SİHA'larından satın almış, bu hafta içinde de yeni siparişte bulunmuştu.

Sırbistan yönetimi de bu silahlarla yakından ilgilendiğini açıklamıştı.