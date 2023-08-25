Kaza anının ilk fotoğrafları Yunan medyasında!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı kazanın ilk fotoğrafları yayınlandı. Dün akşam gerçekleşen deniz kazasına ilişkin olay yeri fotoğrafları ilk olarak Yunan medyasında yer aldı. Olay yerinin görüntülerini veren Lerosreport adlı Yunanistan internet medyası, kaza anında çekilen 4 fotoğrafı ve kurtarma çalışmaları aktardı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, üç yabancıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığı ve yolcuların yaralandığı belirtildi.

Malta bandıralı teknenin kaza yapmasından sonra yaralılardan ikisinin ilk yardım botuyla diğerinin ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle Leros Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

Zodyak botla kayalıklara çarptılar

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.