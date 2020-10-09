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Kayserispor'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Covid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Covid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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