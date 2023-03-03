Kayserispor - Fenerbahçe maçına yeniden deplasman yasağı getirildi!

Süper Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

İlk olarak Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmayacağını duyurdu. Ardından yapılan itirazlar neticesinde mahkeme deplasman yasağı kararını kaldırmıştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin kararına, Kayseri Valiliği tarafından yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti. Bu karar neticesinde Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak.

Fenerbahçe Kulübü ve avukatlar, taraftarın ikinci kez alınmaması yönündeki karara da itiraz edecek.