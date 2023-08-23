Kayseri'de yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenenlerin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta A.K'ye ait 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kullanılmayan eşyaların bulunduğu dairedeki yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen ve ambulanslarda müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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