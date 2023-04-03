Kayseri'de uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Mart-3 Nisan arasında il genelinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 24 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı, 9'unun savcılıktaki işlemleri devam ediyor.