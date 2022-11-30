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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.K, B.Y, L.A, Y.E.K, O.Y, O.C.K, M.A.K, B.Ö. ve A.A.A. yakalandı.

Adreste ve bir otomobilde yapılan aramada, 30 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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