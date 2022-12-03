Kayseri'de tuvaletin deliğine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde yatılı okulun tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, itfaiye ekipleri, ilçede bulunan bir yatılı okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin, tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Okula giden itfaiye görevlileri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yavru kedi sağlıklı bir şekilde annesinin yanına bırakıldı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde yatılı okulun tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. pic.twitter.com/Kyzx0H9KON— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2022
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