Kayseri'de olaylı gece!

Kayseri'de dün gece tansiyon yükseldi. Suriyeli bir şahsın, küçük bir çocuğa taciz ettiği iddiası vatandaşları sokağa döktü.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.