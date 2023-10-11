AjansHaber.com.tr Gündem Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın!

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın!

Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı kısmında kısmi çökme meydana gelen fabrikada ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar cezasız kaldı!
Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
RTÜK Üyeleri belli oldu!
181 göçmen kaçakçısı yakalandı!
Hamas'ın verdiği süre doldu, roketler ateşlendi!
Kabine toplantısı bugün yapılacak!