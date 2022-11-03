Kayseri'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 11 bin 289 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 bin 289 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 9 çelik varil ve birer tonluk 4 tank ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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