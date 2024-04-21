Kayseri’de fidanlar 3 ayrı noktada toprakla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi işbirliğinde ‘Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni' düzenlendi. Fidan dikim töreninde 10’u aşkın türde bitkinin 3 farklı sahada dikimi gerçekleştirildi.

“ERCİYES, KAYSERİ TURİZMİNE KAZANDIRILDI”

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Nurettin Taş ve protokolün ardından konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı’nın Kayserili herkes için bir rüya olduğunu belirtti. Belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla, 2000’lerin başlarından itibaren, Erciyes Dağı'nın kayak merkezi yapılarak Kayseri turizmine, Kayseri'nin ticari hayatına, ekonomik hayatına fayda sağlayacağı düşüncesiyle büyük bir mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, “Çok şükür başarılı da olduk. Geçen yıl Erciyes Dağı, geçen yıl 2.5 milyon civarında insanı misafir etti.” diye konuştu.

“ZEHİRLİ ATIKLARI EMEN BİR YAPIYA DA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ”

Erciyes Dağı’nda başlattıkları yeşillendirme çalışmalarında da bugüne kadar 7 milyona yakın ağaç dikildiğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Bugün de yeniden ağaçlandırma çalışmalarıyla 271 bin 500 ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar bir taraftan elbette ki göze hoşluk verecek. Baktığımız zaman yemyeşil zümrüt gibi bir manzara. Kar yağdığında onun görüntüsü bir başka hoşluk oluşturacak. Bir taraftan da karbon emisyonlarını çeken, o zehirli atıkları içine alan bir yapıya kavuşacak. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün bu etkinlikleriyle güzel ülkemizde yeşil alan miktarlarını arttıracak; erozyonla mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere nefes olsun.” ifadelerini kullandı.

“İKLİM KANUNUMUZU HAZIRLIYORUZ”

Bakan Özhaseki, iklim değişikliği ve çevre hususlarında hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede elimizden ne gelirse yapıyoruz. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Bu gayret içerisinde daha önce taraf olduğumuz anlaşmalardaki kendi ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getireceğiz. Paris İklim Anlaşması'nda ne söylemişsek oradaki bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bir taraftan da İklim Kanunu’muzu hazırlıyoruz. O da inşallah kısa süre içerisinde Meclis’e gelecek.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜN ARKASINDAYIZ”

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Mehmet Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bizde de o sözün arkasında duruyoruz. O sözü yerine getireceğiz. Bu evler bitinceye kadar oradayız. Biz seçimlik, mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm peşinde koşup bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Talihe karşı, medeniyetimize karşı, insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerimizi teslim edeceğiz, merak etmeyin.” diye konuştu.

İstanbul başta olmak üzere tüm ülkenin depreme hazırlığı konusunda da çalışmaları gece gündüz sürdürdüklerini belirten Bakan Özhaseki, “Tüm Türkiye'deki konutlarımızı, iş yerlerimizi ne kadar yapımız varsa tamamını afetlere karşı, depreme karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. İstanbul için proje açıkladık; Orta Vadeli Program'da tam 485 milyar TL’lik bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz.” dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ, FİDAN DİKTİ CAN SUYUNU VERDİ

Bakan Özhaseki ile törene katılan protokol ve Kayserililer, 271 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. Bakan Özhaseki, diktiği fidana can suyunu verdi.

Fidan dikim töreni Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ali Dağı ile canlı bağlantı kurularak toplamda 3 farklı sahada fidan dikimi gerçekleştirildi. Alanlara plakalar çakıldı.

Toprakla buluşan 271 bin 500 fidanın, 2 bin 468 ton karbonu tutacak bir yutak alanı teşkil etmesi, bu vesileyle de iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmesi hedefleniyor.