Kahramanmaraş'ta ve Kayseri'de peş peşe depremler!
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta da 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde 2 deprem olduğu bildirildi.
AFAD, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyudu. Derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-02-28
Saat:18:16:38 TSİ
Enlem:38.721 N
Boylam:35.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WT1AV5Qt2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kahramanmaraş'ta depremler
AFAD'dan yapılan açıklama göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,88 kilometre olarak duyuruldu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:49'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.
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