Kahramanmaraş'ta ve Kayseri'de peş peşe depremler!

AFAD, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyudu. Derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta depremler

AFAD'dan yapılan açıklama göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,88 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:49'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.