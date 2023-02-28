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Kahramanmaraş'ta ve Kayseri'de peş peşe depremler!

Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta da 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde 2 deprem olduğu bildirildi.

AFAD, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyudu. Derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

 

Kahramanmaraş'ta depremler

AFAD'dan yapılan açıklama göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,88 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:49'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

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